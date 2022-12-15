竹科42週年貢獻台灣經濟 3園區去年總產值達3.7兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹15日電）竹科創立42週年，開枝散葉，促成南科及中科成立，國科會副主委陳宗權今天表示，3個園區去年總產值達新台幣3.7兆元，約中央政府總預算的1.7倍，對台灣經濟有很大貢獻。

竹科今天慶祝創立42週年，陳宗權說，今年是竹科管理局自科技部竹科管理局改成國科會竹科管理局之後的第一個園慶。

陳宗權表示，竹科當初成立時，聚集了大學、產業及工研院，共同在這塊土地打拚，之後開枝散葉，陸續成立南科及中科。

他說，去年竹科、南科及中科3個園區總產值達3.7兆元，中央政府總預算去年為2.1兆元，園區產值是政府預算的1.7倍，對台灣經濟有很大貢獻。

陳宗權表示，園區是一個大家庭，有廠商、管理局及許多單位，廠商出去拿到訂單回來，一起高興，如果遇到困難，可以一起討論解決；這幾年疫情延燒，一起守護園區，讓園區正常運作。

陳宗權說，竹科在國際原本就很有名，近年半導體異軍突起，受到矚目，讓竹科更有名，這是廠商與管理局共同努力的結果。儘管外界環境艱困，仍期待明年能夠更好。

竹科管理局局長王永壯則說明管理局推動的一些建設，包括道路擴建改善交通；竹科X基地於今年2月動土，預計後年提供給廠商使用，目前有13家廠商申請，已超過提供的面積，未來將再擴建。

有關老舊建築更新部分，王永壯指出，新3期建設已經發包，將逐步更新提供更大空間。龍潭園區第3期擴建方面，目前已報行政院，預期將如期推動。

展望未來，王永壯說，將在既有基礎下，持續創新尋找成長機會，以永續為核心，善盡企業社會責任。地方選舉已結束，不管是連任或是換新首長，都是園區的合作夥伴，期望能共同推動區域發展。

新竹縣長楊文科表示，面對美中貿易戰、俄烏戰爭以及全球通膨，科學園區還能屹立不搖，持續蓬勃發展，非常不容易。

出身竹科的楊文科順利連任新竹縣長，他說，只要是竹科出來，都很容易當選，希望後繼有人，園區人要走入社會。希望未來能夠一起合作，不分顏色、黨派共同為園區打拚。

竹科管理局今天同時頒發創新產品獎與研發成效獎，記憶體設計廠鈺創不僅拿下研發成效獎，還以E-Marker傳輸線控制晶片獲得創新產品獎。（編輯：林淑媛）1111215