外資賣超12.24億元 大砍電子、金融股

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（中央社記者張建中台北15日電）台股今天震盪小跌5.23點，外資賣超新台幣12.24億元，賣超前10名以電子及金融股居多，共計有7檔。

台股今天上下震盪達106.84點，指數一度下探14649.54點，最高達14756.38點，終場收在14734.13點，下跌5.23點，成交值1922.19億元。

三大法人合計賣超25.99億元，其中，外資及陸資賣超12.24億元；自營商賣超17.02億元；投信買超3.27億元，連續第3個交易日買超。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名中以電子及金融股居多，有友達、鴻海、聯發科、力積電及中信金、國泰金、玉山金。

受外資賣超影響，友達等電子股的股價同步下挫，其中，聯發科跌破700元關卡，滑落至681元，大跌37元，跌幅較大，逾5%；玉山金收在24.6元，下跌0.05元，跌幅約0.2%相對較小。外資其餘賣超前10名還有裕隆、美時及漢翔。

外資今天買超元大台灣50反1最多，達1萬9724張，其餘買超前10名還有長榮航、長榮、緯創、技嘉、期街口布蘭特正2、大同、中鋼、元大金及台灣高鐵。

分析師王兆立表示，個股表現將趨於分歧，企業財報對股價的影響可能逐步增大，預期隨著明年1月中、下旬企業開始陸續公布財報，基本面將成為市場關注的焦點。（編輯：楊凱翔）1111215