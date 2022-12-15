邁向永續發展 威致鋼鐵砸20億投資低碳排設備

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）投資台灣今天再添2案，其中「根留台灣方案」的威致鋼鐵工業，將投資逾新台幣20億元，在台南官田廠房引進智慧化低碳排設備，強化能源使用效率，每年估將可減少約5萬公噸的溫室氣體排放。

投資台灣事務所今天公布2家企業擴大投資台灣，分別為根留台灣方案的威致鋼鐵工業，以及中小企業方案的聯琦金屬。

其中威致鋼鐵工業為因應全球環保減碳及永續發展的趨勢，將投入逾20億元在台南市官田區既有廠房，導入智慧化低碳排設備，以強化能源使用效率，每年預計可減少約5萬噸溫室氣體排放，並運用數位化管理達成精實管理目標。

此外，威致鋼鐵工業也在廠區投資太陽光電及儲能設備，增加綠電使用率，除善盡企業公民的責任亦期能提升公司競爭力，引領公司邁向永續發展道路。

投資台灣事務所說明，威致鋼鐵工業用循環資源的原料，生產鋼胚、鋼筋、棒鋼、盤元及特殊合金鋼等高品質鋼材，應用橫跨機械製造業、螺絲及螺帽業等，也是台灣擁有最多國家外銷認證的鋼筋製造廠。

以生產覆膜金屬與抗指紋不銹鋼為主的聯琦金屬，將增加投入3000萬元，在桃園市龍潭既有廠房導入智慧化高精密產線，且將納入節能減碳措施，在廠房屋頂設有太陽能板。

投資台灣事務所統計，「投資台灣三大方案」迄今已吸引1294家企業投資逾1兆8335億元，估共可創造14萬1191個國內就業機會，後續尚有22家企業排隊待審。

其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有154家企業投資約3375億元，創造2萬4044個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則有864家中小企業投資約3917億元，帶來3萬2762個就業機會。（編輯：林興盟）1111215