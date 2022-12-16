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萬海：終端持續去化庫存 春節出貨高峰較去年淡

2022/12/16 17:01
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（中央社記者賴言曦台北16日電）萬海航運總經理謝福隆今天表示，終端持續去化庫存，農曆春節出貨高峰沒有像去年熱絡，但12月已看到運價止跌跡象，美西航線貨載率回到9成，美東約85%，市場運價也沒有再向下探底。

萬海今天召開線上法人說明會，謝福隆表示，今年第4季因終端庫存去化緩慢，影響運價，部分區段降到疫情前水準；至於明年第1季受亞洲農曆新年假期、工廠停工影響，出貨也會有衝擊。

謝福隆指出，調整到中遠洋長程航線的部分亞洲運力，第4季已陸續調回，亞洲線以現貨價為主；美國航線運價明年第2季可望逐步攀升，2023年長約價仍在討論中，預計明年1、2月才會有結果，但看法正向。

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有法人關心萬海是否實施庫藏股，謝福隆回應，相關策略都有在討論，經營績效會透過配息方式回饋給股東，股息會等結算成果及考量長期需求後，再對外公告。

萬海以亞洲航線為主力，目前亞洲線市占15%、亞洲區貨量比重達6成，並持續增闢中遠洋航線。船隊部分，萬海自有船占7成，貨櫃達80%，今年底還有1艘新船將交付，預計2023年、2024年分別有24艘、14艘新造船將陸續交付。（編輯：張良知）1111216

#謝福隆
#萬海航運
#亞洲
萬海航運
萬海10月營收149.87億 年減38.84%
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