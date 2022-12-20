台塑新智能組儲能國家隊 台南指標案場啟用

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台塑新智能、翰可能源、眾樹能源在台南市永康區首個指標性合作案場，20日宣布正式啟用。台塑新智能公司董事長王瑞瑜（右3）表示，台塑新智能、翰可能源、眾樹能源將發揮各自專業能力，努力達到國產自製化。中央社記者賴言曦攝 111年12月20日

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台塑新智能擴大儲能布局，將與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市興建6大儲能案場，首個指標性案場位於台南市永康區，並在今天宣布正式啟用。

翰可能源、台塑新智能、眾樹能源今天舉辦台南儲能系統啟用記者會。台塑新智能公司董事長王瑞瑜表示，再生能源發電占比逐年增長，為靈活調度與加強電網韌性，順勢帶動台灣儲能市場，台塑新智能、翰可能源、眾樹能源將發揮各自專業能力，從設備、系統安裝到參與台電電力交易平台，努力達到國產自製化。

翰可能源董事長陳洋淵表示，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理等再生能源產業。

台南永康5.0MW／5.3MWh儲能案場為三方合作的第1個示範案場，台塑新智能整合建置儲能系統，翰可能源負責開發、設計規劃及施作，案場則由翰可轉投資的眾樹能源經營運轉，今天正式啟用後將投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務（AFC）；包括明年各縣市陸續完工的案場，第1期設置容量總計將達50MW以上。

此外，台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，明年啟動第2期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW／300MWh超級儲能系統合作案，最快於明年底分階段完工，屆時將成為全台最大規模的「電網級」儲能案場。（編輯：趙蔚蘭）1111220