台塑新智能：拚磷酸鋰鐵模組到電池芯100%國產化

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台塑新智能董事長王瑞瑜今天表示，台塑新智能現在加速建廠，預計位於彰濱的2.1GW磷酸鋰鐵電池芯廠2024年完工後，從模組到電池芯可100%國產化，貢獻台灣能源轉型、淨零碳排。

台塑新智能、翰可能源、眾樹能源今天舉辦台南儲能系統啟用記者會；王瑞瑜表示，台塑新智能7月5日正式成立後，積極在節能、儲能、新能源、循環再利用4大領域進行布局。

王瑞瑜指出，在企業如火如荼前進儲能領域之際，台塑新智能的不同之處，首先在於台塑企業12年來致力磷酸鋰鐵電池研究，由於磷酸離鐵電池具備安全等特性，在儲能將要走入居家領域，絕對是最高考慮之一。

她表示，第2個是台塑新智能近年專注研究，除了自有模組廠外，最關鍵的是擁有電池管理系統，無論是BMS（電池管理系統）或EMS（能源管理系統），台塑新智能都是自行開發，在資訊安全方面更有保障。

王瑞瑜說，第3是台塑新智能電芯模組儲能安裝獲得一系列的整體認證，是台灣唯一在磷酸鋰鐵電池領域受完整認證的廠商，讓過去跟特斯拉合作的翰可能源，在發現台灣具自製能力後，轉而選擇台塑新智能。

翰可能源董事長陳洋淵表示，翰可能源將持續與台塑新智能合作，朝更具規模的儲能事業前進，且除了在台灣布局，未來也會開發海外市場，而台塑新智能絕對是翰可能源的首選，也是最重要的夥伴。（編輯：張均懋）1111220