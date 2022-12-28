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台塑企業加碼建置184.3MW太陽光電 每年減碳19萬噸

2022/12/28 11:59
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（中央社記者賴言曦台北28日電）台塑企業今天表示，全企業將加碼建置發電容量約184.3MW的太陽光電設施，預計建置完成後，每年約可發電2.32億度，預估可減少19萬噸二氧化碳排放。

台塑企業2013年起投入建置太陽光電，截至去年底，已完成4.2MW裝置設施，估算每年可減排2682噸二氧化碳。

為了更進一步提升再生能源使用比例，台塑企業近2年更全面的盤點各廠區的工廠、宿舍與停車場屋頂，以及廠外無法耕作的地層下陷等區域，審慎評估建置太陽光電設施的可行性。

經盤點、規劃後，台塑企業今天表示，全企業將再加碼建置發電容量約184.3MW的太陽光電設施，同時為加速推動建置時程，已陸續委託專業廠商，以最快速可達成的完工時程進行設計、施工。

台塑企業指出，據預計取代電力來源的排碳係數估算，這次加碼建置的場域完成後，每年約可發電約2.32億度，除可全數供應台塑企業各廠生活區每年約4142.6萬度用電外，餘電也可供廠內使用，預估將減少19萬噸二氧化碳排放。（編輯：趙蔚蘭）1111228

#台塑企業
#台塑
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