台塑四寶去年第4季全虧損 全年營收年增9.8%

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（中央社記者賴言曦台北10日電）台塑集團4大公司去年12月營收新台幣1316.8億元、年減13.3%，但受到終端需求不振影響，台塑四寶第4季全面虧損；2022年全年營業額則來到1.83兆元、年增9.8%。

台塑公司去年第4季合併營業額510億元、季減8.2%；稅後歸屬母公司虧損73.4億元、季減227.5%；全年營業額2516億元、年減8%，歸屬母公司每股稅後盈餘5.69元、年減49.3%。

台塑說明，2022年初爆發俄烏戰爭，推升全球能源價格，各國央行紛紛採貨幣緊縮政策對抗通膨，消費者購買力大幅降低，終端需求減少，導致石化產品利差縮小。

南亞塑膠公司去年第4季合併營業額757.8億元、季減8.3%；單季歸屬母公司稅後虧損6.6億元，每股稅後虧損0.08元；全年合併營收3551.8億元、年減13.7%，歸屬母公司每股稅後盈餘4.05元，年減60.5%。

南亞表示，去年通膨、烏俄戰爭及疫情等因素衝擊全球經濟，但南亞因電路板需求擴張、獲利大增，銅箔基板等電子材料產品在兩岸布局完整，加上聚酯產品在美競爭力佳、硬管等塑膠加工產品在台銷售成果良好，因此表現仍是採IFRSs合併財報以來的歷年次高。

台化公司去年第4季合併營業額859.6億元、季減5.3%，單季歸屬母公司稅後虧損74.55億元，每股稅後損失1.27元；全年營收3798.9億元、年增3.9%，歸屬母公司每股稅後盈餘1.27元、年減80.6%。

台化表示，2022年油價及原料價格下半年震盪走跌仍高於2021年同期，其他業者新產能投放，市場供給增加壓抑行情，俄烏戰事加劇通膨壓力，各國升息收緊貨幣以抑制物價，市場消費力道迅速萎縮，加上中國清零封控影響下游開動，為去化庫存，客戶保守採購、同業削價搶客，影響營業利益減少。

台塑石化公司去年第4季合併營收1941.4億元、季減15.2%，單季歸屬母公司稅後虧損98.85億元，每股稅後虧損1.04元；全年合併營業額為8480.4億元、年增36.8%，歸屬母公司每股稅後盈餘1.51元、年減70.8%。

台塑化說明，煉油事業2022年營利比2021年增加，主要是2022年受俄烏戰爭影響，導致主要產品的原料價差大幅增加；不過烯烴受中國清零封控影響，下游需求疲弱，購料與存貨成本影響2022年輕油表現；另2022年因燃料成本較2021年增加128.5%，導致發電不敷成本，影響2022年公用事業營利比2021年少。（編輯：趙蔚蘭）1120110