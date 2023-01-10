台塑四寶去年賺901億年減逾6成 估上半年油價偏弱

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（中央社記者賴言曦台北10日電）台塑四大公司2022年全年歸屬母公司稅後淨利共新台幣901億元、年減62.5%。展望2023年，台塑、南亞、台化對第1季市況維持保守看法，台塑化則預期上半年油價偏弱。

展望2023年，台塑表示，雖然PVC（聚氯乙烯）及EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）產品行情已明顯反彈，但第1季逢農曆春節，出貨天數減少，且1月下旬配合中油天然氣管線檢修，仁武及林園PVC、VCM（氯乙烯）、碱廠安排停車，產銷量減少。

另外，歐美加工外銷訂單尚未明顯復甦，中國疫情難以預料，預期今年第1季營業額與去年第4季持平或微幅衰退。春節後將步入季節性塑料需求旺季，且零售商庫存從去年第2季開始調整，目前已近尾聲，預期市場氣氛轉趨樂觀，買氣增溫，石化景氣可望自谷底反彈。

南亞表示，因應農曆春節假期，及全球消費性電子需求不振，電子材料今年1月及首季營收預料將減少；至於可塑劑、丙二酚、乙二醇等化工產品受到工作天數少、市場供給寬鬆、需求不振等影響，預料今年1月及首季營收也將減少。

聚酯產品部分，雖然美國廠下游客戶有開工補庫存需求，但今年首季全球景氣趨緩，終端消費仍疲弱，下游工廠採購維持保守，預計今年1月營收持平、首季營收減少；塑膠加工產品則因農曆春節影響工作天數，預估今年1月及首季整體營收略減。

台化認為，2023年依然是保守看待的一年，市場多數認為今年下半年營運有望回升，主要是累積的庫存都會在上半年消化，新訂單從第2季開始釋出，台化認同相關看法，甚至「看得樂觀一點」。

台化指出，支持樂觀的因素包含原油價格將維持在每桶80美元附近，塑膠價格已跌無可跌，有利改善利潤；中國解封後社會恢復流動，有利經濟發展，預估中國官方將在今年3月的「兩會」後提出對策，支撐去年12月的中央經濟工作會議；歐洲能源不再急漲，可望減少對其他能源供應的衝擊，使能源價格逐步平穩。

台塑化表示，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）將在今年上半年繼續升息至利率5%以上，加上華爾街投資銀行認為今年美國經濟恐衰退0.5%，預估上半年油品需求難以成長，但市場認為中國將在今年首季達確診高峰後，逐步恢復正常生活，經濟有望逐步好轉，預期將帶動下半年油價回升。（編輯：張均懋）1120110