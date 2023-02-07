中國解封 台塑、南亞與台化估首季營收逐月增

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（中央社記者賴言曦台北7日電）農曆春節長假影響工作天數，台塑四寶1月營收新台幣1212.11億元、月減8%、年減21.3%。展望後市，台塑、南亞、台化認為，中國解封、美國通膨趨緩，下游開工率漸升，首季營收有望逐月增加；台塑化則認為，油價短期仍較弱勢。

展望今年第1季，台塑認為，春節後客戶開始回補庫存，3月起塑料也進入季節性需求旺季，但1月農曆春節假期導致出貨天數減少，加上中油天然氣管線接管，導致南部多個工廠停車，今年第1季營業額可能與去年第4季持平或微幅衰退，但有望逐月改善。

隨著中國解封及歐美通膨減緩，台塑認為，經濟活動有望成長，而且市場對春節後需求回溫保持樂觀態度，預期石化產品行情看漲，台塑營運應可漸入佳境，今年首季較看好的產品包含PE（聚乙烯）、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、AE（丙烯酸酯）、SAP（高吸水性樹酯）及AN（丙烯月青）。

南亞則認為，今年1月適逢農曆春節假期，交運量減少，但受惠中國解封、需求回升，美國通膨趨緩、升息幅度縮小等因素，刺激終端消費需求，下游客戶補庫存意願提升，預估2月起營收可望自谷底逐月回升，但受到工作天數減少影響，今年首季表現仍會較去年第4季略減。

各項產品後市表現方面，南亞表示，電子材料、聚酯產品、塑膠加工產品受到春節長假、終端需求等因素影響，預估2月營收會增加，但首季營收恐略減；化工產品因為可塑劑行情看漲、丙二酚下游需求復甦、乙二醇近期行情谷底翻升帶動，首季營收有望持平或略增。

台化指出，1月4種塑膠產品接單都超過150%，但因為下游恢復開工中，價格尚未明顯上漲，預計隨著開工漸增，價格會逐步回升；另外，台化除寧波廠繼續全產全銷，台灣、越南各廠2月起將逐漸提高產量，期盼在第2季可全部恢復正常。

整體而言，台化認為，2月合併營收可望優於1月，但今年仍存在一些危機，包含中國新產能投放、疫情發展及疫後勞動人口重整、供應鏈會不會失調等，不過近期能源成本有向下趨勢，且台化今年海內外將建成6.3萬瓩（kWp）太陽能發電，會是另一個利基。

展望近期油價，台塑化分析，國際貨幣基金組織（IMF）及美國聯邦準備理事會（Fed）預期今年經濟可保持成長，符合目前市場「上半年景氣落底、下半年復甦」的共識，提供油價下檔支撐。

台塑化指出，因目前歐美產業活動疲弱，原油及成品油庫存持續增加，且俄羅斯海運原油出口回升至俄烏戰爭前的每天330萬桶，顯示價格上限制裁沒有影響俄羅斯原油出口，導致短期油價較弱勢。（編輯：張均懋）1120207