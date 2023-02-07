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春節長假影響 台塑四寶1月營收月減8%

2023/2/7 17:43
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（中央社記者賴言曦台北7日電）受農曆春節長假影響，台塑四大公司今年1月營收呈現年、月雙降，台塑四寶1月營收合計新台幣1212.11億元，較去年12月下滑8%，並較去年同期減少21.3%。

台塑1月營收為144.08億元，月減13.5%，年減39.8%。台塑指出，主要是因農曆春節長假，下游加工客戶停工，需求減少，加上1月下旬中油天然氣管線接管，南部廠區多廠配合停車，產銷量減少，各主要產品銷售量合計比去年12月減少8.8萬噸。

南亞1月營收202.9億元，月減15.2%，較去年同期衰退42.5%。南亞說明，除了春節長假影響生產及交運天數，導致台灣及中國大陸營收衰退外，全球景氣不如去年同期，通膨影響終端消費意願，也使聚酯、電子材料等產品營業額下滑。

台化今年1月售價受中國疫情擴散及春節影響，下游開動率降低；但通膨降溫及市場看好中國解封後經濟復甦，影響原油及石化塑膠產品價格震盪，僅PX（對二甲苯）、PTA（純對苯二甲酸）、PIA（間苯二甲酸）受油價支撐，微幅上漲。台化結算1月營收255.77億元、月減11.3%，年減15.6%。

台塑化結算1月營收609.36億元，僅較去年12月減2.1%，並較去年同期減少5.4%，下滑幅度相對較小。台塑化指出，2023年1月杜拜原油均價比去年12月每桶漲3.2美元；但受內銷汽、柴油配合國內春節油價管制措施影響，1月產品平均售價比去年12月每桶增加0.7美元。（編輯：張良知）1120207

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