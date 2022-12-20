日央行轉彎台股震盪 金管會：適時採取因應措施

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（中央社記者謝方娪台北20日電）日本央行意外宣布微調貨幣政策，亞股倒一片。金管會今天表示，金融業對日本曝險比重不高，且台股基本面及總體經濟仍穩健，金管會後續將密切注意美國升息及外資動向對台股影響，適時採取相關措施。

根據金管會統計至今年10月底止，銀行業對日本授信及投資曝險金額合計新台幣3974億元、占國銀海外曝險3.88%，保險業對日本投資曝險金額4775億元、占整體保險業可運用資金1.55%，比例均不高；另券商對日本曝險更僅37.25億元。

日本銀行今天決定修正大規模貨幣寬鬆政策方針，將過去0.25%左右長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，市場解讀日銀此舉形同實質升息，不僅導致日圓兌美元匯率迅速走強、日股重挫，亞洲股市收盤普遍下跌。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，歐美央行延長升息週期，市場擔憂經濟衰退，美股連日收黑，亞股今天普遍下跌；台股今天收盤跌幅1.82%，同時間日股、韓股、港股、上海股市及新加坡股市均呈現下跌。

今年截至12月19日止，台股跌幅達20.78%，相比美國那斯達克跌幅32.59%、深圳跌幅25.12%、韓國跌幅21.01%、香港跌幅17.29%、上海跌幅14.63%、日本跌幅5.4%，台股表現介於國際主要股市之間；台股集中市場日均量為2448億元，相比去年減少38%。

截至12月19日止，台股擔保維持率仍有173.75%。

至於其他台股重要數據，截至11月底台股本益比為10.92倍，現金殖利率達4.63%，加計股票股利達4.83%；上市櫃公司前3季累計稅前淨利3.81兆元，年增14.7%，前11月累計營收達38兆元，年增7.12%，證期局評估台股基本面尚屬穩健。

張子敏說，目前美國升息仍持續進行中，加上其他國家如歐洲、日本等地可能調整升息政策，未來市場仍會受美國通膨、美國聯準會（Fed）升息走向、中國疫情及封控政策等因素牽動，金管會將密切注意後續美國升息狀況、外資資金匯出入動向對台股影響，適時採取相關措施。

金管會銀行局副局長童政彰表示，銀行收益結構以利息收益為大宗，利差擴大對銀行為正面因素，另一方面，銀行投資部位可能因利率走升面臨評價損失，但10月底銀行資產放在OCI（其他綜合損益）比率僅14%，預估升息影響都在銀行可承受範圍內。

金管會保險局副局長林志憲指出，保險業投資日本金額占整體保險業可運用資金比重不高，保險局仍會適時提醒業者注意整體資產配置並強化風險控管；張子敏也說，證券業都有進行風險管理，針對利率及景氣變化，都會妥善因應。（編輯：楊蘭軒）1111220