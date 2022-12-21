台股挑戰半年線未果 終場漲64.37點站回14200關卡
2022/12/21 14:07（12/21 14:19 更新）
台指期21日結算，台股迎來反彈行情，但下半場漲勢收斂，終場加權指數收在14234.4點，上漲64.37點，漲幅0.45%。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北21日電）台指期今天結算，台股迎來反彈行情，由鋼鐵及航運股帶動攻勢，早盤上漲逾百點，逼近14300點關卡挑戰半年線約14312點，但下半場漲勢收斂，終場加權指數收在14234.4點，上漲64.37點，漲幅0.45%。
台股今天成交值達新台幣2188.17億元，電子股上漲0.21%，成交比重約53%；金融股跌0.22%。傳產族群的鋼鐵、航運、生技同步走強，分別收漲4.27%、2.79%、1.45%。
權值電子股台積電收在459元，漲幅0.33%；鴻海收平盤100元；股王大立光開高走低翻黑，收在2185元，下跌1.13%。
鎳價大漲激勵鋼鐵股走勢，威致、佳大、海光、燁興、新鋼皆收在漲停；指標股中鋼漲4.39%，收29.7元。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海獲買盤推升，終場分別上漲3.47%、2.82%、4.04%；散裝航運業者四維航漲幅超過3%。
富邦投顧分析，日圓走升，引發資金外流疑慮，後續需關注日本央行政策、12月23日將公布的美國個人消費支出物價指數（PCE）、晶圓代工降價、產業庫存調節等變數。（編輯：趙蔚蘭）1111221
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台股漲64.37點