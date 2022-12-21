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日央行緊縮貨幣政策 法人：不利科技股走勢

2022/12/21 08:15
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（中央社記者吳家豪台北21日電）日本央行20日意外調整長期實施的超寬鬆貨幣政策，導致日圓兌美元升值；美股20日大多收高。法人指出，日本央行政策改變使公債殖利率走升，恐不利對利率敏感的科技股走勢。

美股道瓊工業指數20日上揚92.20點或0.28%，收32849.74點；標準普爾指數揚升3.96點或0.10%，收3821.62點；那斯達克指數小漲1.08點或0.01%，收10547.11點；費城半導體指數下跌16.215點或0.62%，收2583.644點。

台股20日早盤開低後，指數回到平盤震盪，一度翻紅，但日本央行意外放寬日債殖利率的波動區間上限，造成亞洲主要股市全面下跌，早盤較強勢的鋼鐵類股也因大盤走低而承壓收黑，終場加權指數下跌263.29點，收14170.03點，加計盤後成交金額為新台幣2641.85億元。

日本中央銀行日本銀行20日修正大規模貨幣寬鬆政策的方針，將過去0.25%左右的長期利率變動容許幅度上調到0.5%左右，形同實質升息；產經新聞報導，研判日銀此舉有意修正造成歷史性物價高漲主因的日圓貶值，希望促使投資人買入日圓出售美元，縮小日本與美國的利差。

產業訊息部分，前外資半導體分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，明年半導體市場產值將衰退10%至20%，台積電在3奈米挹注下，明年表現將優於市場平均，電動車IC將成長期主流趨勢。

亞翔再獲晶圓代工廠聯電新加坡Fab 12i廠區擴建新廠P3廠的建廠訂單新台幣133.87億元，若加計7月及11月取得的訂單，累計已取得聯電新加坡新廠412億元訂單。

國泰證期指出，三大法人持續賣超台股，加上日本央行政策改變使公債殖利率全面走升，恐不利對利率敏感的科技股走勢，台股加權指數未來恐持續下探。（編輯：郭無患）1111221

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陳慧明
專家：明年半導體產值估減1到2成 看好電動車IC
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