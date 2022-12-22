太陽能材料價格 市調：12月跌勢恐延續到明年首季

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（中央社記者張建中新竹22日電）隨著時序逐漸步入產業傳統淡季，太陽能矽晶圓廠12月開始大幅調降產品售價，降價潮也逐步擴及太陽能電池，市調機構集邦科技預期，跌價趨勢可能延續到明年第1季。

集邦科技今天透過新聞稿表示，太陽能矽晶圓因採購意願低迷，且終端需求隨著年底假期及春節即將來臨，開始進入產業傳統淡季，一線矽晶圓供應商大幅下調產品售價，M10規格的矽晶圓12月價格跌幅最大，達19.5%。

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集邦科技指出，降價潮也由矽晶圓擴及矽料和太陽能電池等材料，12月矽料價格每公斤下跌約8.3%；隨著矽料價格開始下跌，矽晶圓供應商也加速出清庫存，以防後續產品跌價更劇烈。

展望未來，集邦科技預期，矽料、太陽能電池及模組價格走跌趨勢可能延續到明年第1季。由於太陽能電池生產技術存在差異性，2023年太陽能電池仍會是太陽能產業鏈中利潤較高的環節。（編輯：楊凱翔）1111222