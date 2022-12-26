台股量縮震盪收漲13.5點 生技、玻璃類股強勢

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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天量縮狹幅震盪，上下波動47.91點，終場收在14285.13點，上漲13.5點，成交值僅新台幣1121.15億元。生技及玻璃類股指數分別上揚1.89%及2.03%，為盤面指標。

台股加權指數收在14285.13點，上漲13.5點，漲跌幅約0.09%，成交值1121.15億元，為今年來新低量。

台積電今天股價開低震盪走高，由黑翻紅，收在456.5元，上漲1.5元。聯發科、大立光及信驊等股價走跌，影響整體電子類股指數小漲0.06%。

中國疫情升溫，掀起搶藥潮，生技類股在市場資金湧入下，包括生達、杏輝、中化生及永信同步強攻漲停，推升類股指數勁揚1.89%，為盤面焦點。

玻璃、塑膠、汽車及觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。貨櫃三雄長榮、陽明及萬海同步下挫，影響整體航運類股指數下挫逾2%，表現相對弱勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股少了外資買盤，整體量能明顯萎縮，指數空間不大，不過題材股依然表現強勁。台股2022年於本週封關，年底集團股走向值得觀察。（編輯：張均懋）1111226