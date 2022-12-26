搶進下廚懶人包商機 全家拚明年營收破億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）全家便利商店今天宣布，結合產銷一條龍推出Fami煮煮，瞄準下廚懶人包（Meal Kits）商機，拚明年營收破億；目前全台7家的全家超市明年將挑戰百店規模。

根據國際與台灣家庭消費調查顯示，超過5成家庭每週開伙次數3天以上，尤以晚餐時段占比最高，且隨民眾疫情期間生活習慣轉變，高頻居家自煮已成新常態。

然而，因應現代家庭、忙碌上班族沒有時間下廚的「時短」痛點，下廚懶人包（Meal Kits）新型態自煮模式在2017年前後的歐美日興起熱潮，並吸引大型零售業者如沃爾瑪、亞馬遜紛紛搶進，全球商機預估已超過150億美元。

全家便利商店今天宣布推出新商業模式，進軍下廚懶人包（Meal Kits）市場，以零備料、不動刀、免砧板概念，正式推出全新時短料理「Fami煮煮」，包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，價格帶為88元至298元不等。

全家強調，平均10分鐘、3步驟即可上桌，透過「全家」APP即能訂購，可於全台4100家店舖中自選取貨時間、地點，最快2日後即可到貨。

全家總經理薛東都今天表示，疫情讓台灣人宅家自煮時間變多，即使疫情後民眾居家時間也拉長，全家耗時2年研發，看好現在推出是很恰好的時間。

薛東都表示，下廚懶人包（Meal Kits）在全球蔚為風潮，全家結合產銷一條龍搶攻市場，運用超過20年鮮食開發經驗、多元食材供應體系、完善冷鏈物流建設、遍布全台的店鋪冷藏設備，並提供消費者數位APP線上購買、密集取貨店點。

他表示，未來商品穩定後也可以和外送合作或在實體店超市購買，目前有產能限制，如果賣很好供應鏈管理都會重新考量，只要行有餘力，很樂意邁進其他大型通路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全家數位商模推進部部長吳雅卿指出，觀察「Fami煮煮」試售數據，以31歲至50歲的女性占比最高，每次平均購買2至3道料理，其中以金沙豆腐、糖醋雞丁等步驟繁複的功夫菜最受青睞，購買下單時段多落於週一、二，週末取貨為大宗。試售期間，消費者回購率超過4成，預估一年將可創造至少億元業績。

此外，薛東都也透露，目前全台有7家FamiSuper全家超市，預計農曆年前展店到15家，明年度挑戰100家。（編輯：潘羿菁）1111226