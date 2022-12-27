運用數位科技 麥寮工業區零火災、降低管線洩漏

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）台塑企業運用數位科技，促使麥寮工業園區今年重大火災零發生，設備管線洩漏由過去5年平均的117件下降為23件，並獲得4項績優健康職場獎，地方樂見企業重視工安問題。

勞動部職業安全衛生署與台塑企業今天在雲林縣麥寮工業園區共同舉辦「2022年安全伙伴執行成果觀摩會」，職安署長鄒子廉及台塑總管理處總經理林善志共同主持。

台塑企業總管理處報告2022年安全伙伴計畫重點及推動情形，接續再由台塑企業4大公司分享「工廠智能防災精進作法」、「管架管線巡檢AI科技應用改善」、「設備可靠度的優化管理」及「AI智能監控於轉動設備上的實用案例分享」等近年來職安衛實務管理與防災精進措施的數位科技運用，期盼執行成果能成為業界推動工安管理參考。

林善志表示，台塑企業特別重視職安署所指導的各項工安管理建議，並立即改善與推動，促使麥寮園區今年重大火災發生次數下降到0件；設備管線洩漏由過去5年平均的117件下降為23件，並獲得4項績優健康職場獎。

林善志說，台塑企業作為國內石化界龍頭，除對全國經濟發展作出貢獻，更積極與政府建構合作夥伴關係，共享彼此防災資源，提升廠區工安管理水準，進一步於工安文化建立與落實上起帶頭作用，為國內石化產業注入向上提升的力量。

麥寮鄉長蔡長昆告訴中央社記者，台塑企業重視工安問題對地方是件好事，期盼台塑持續加強廠區管理，做到零缺失。（編輯：郭諭儒）1111227