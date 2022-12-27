鏡電視股東涉中資人頭？NCC：調查無明顯違反事證

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外傳鏡電視股東轉售股權給第三人或股東代持，或涉中資一事，NCC報告指出，目前無明顯違反附款的具體事證。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北27日電）外傳鏡電視股東轉售股權給第三人或股東代持，或涉中資一事，NCC報告指出，股東強調都是本人投資，沒有中資也沒有借名登記或代持股份等事情，就目前調查，無明顯違反附款的具體事證。

立法院交通委員會明天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視申設及開播後爭議處理與調查結果」進行專題報告。

NCC提交的5頁書面報告指出，在股權爭議部分，鏡電視是閉鎖性公司，公司單一普通股股東持股比率，不得逾資本總額15%，公司股東在2027年6月30日前，除以股份全部或一部分交付信託外，不得轉讓股份。

外傳鏡電視股東轉售股權給第三人或股東代持，或涉有中資，NCC表示，已請鏡電視股東說明，自然人股東除了陳姓股東以外，其餘6位自然人股東來函表示是以自有資金投資鏡電視公司、未有中資及無涉借名登記。

其中，祝姓股東及蘇姓股東特別強調，與握有東森電視的茂德機構總裁張高祥之間，並無媒體所稱有代持鏡電視股份狀況；法人股東翰林育成股份有限公司則回應無相關意見。

NCC報告指出，陳姓股東雖沒回覆NCC，但他委託其他股東代表出席公司10月27日股東臨時會，後來公司全體股東發表聲明，強調全體股東都是由本人投資，無代持、借名登記及轉讓股權情事，也無外傳違反NCC行政處分附款情形，NCC將持續進行相關監理。

NCC表示，11月3日依照立院臨時提案決議，請金管會協助調查外傳股東轉讓是否屬實、相關人等所屬帳戶間金流是否涉陸資及洗錢等，另外函請經濟部投資審議委員會、勞動部協助了解案情。

NCC表示，金管會回函提到鏡電視不是其管轄機構，無管轄權也無相關資料。經濟部投審會稱並無受理陸、外資申請來台投資鏡電視紀錄。勞動部10月21日召開「研商鏡電視勞工權益保障相關議題會議」，會議紀錄提到鏡電視股權轉讓及發行特別股，鏡電視也在11月22日向勞動部要求更正會議紀錄內容。依現況調查結果，沒有明顯違反NCC附款的具體事證。

在財務爭議部分，NCC表示，鏡電視依照規範，就實收資本額變更為新台幣20億元向NCC申請變更。NCC依法審查，並無查到有違反衛廣事業實收資本額、黨政軍及外資、中資等規定或違反附款狀況，12月21日許可實收資本額變更。

針對鏡電視前董事長裴偉任內相關財務處理，包含鏡電視向互動國際採購設備的價金與程序是否合理、鏡週刊向鏡電視主張開辦費用等是否涉浮編虛報等，鏡電視董事會及股東會已進行處理。

NCC表示，鏡電視日前到會說明，10月27日股東會通過公司110年財務報表部分細項查核結果無疑義，不過仍請鏡電視提供股東會核定的相關報告。

媒體報導鏡電視前董事長陳建平日前向台灣台北地方檢察署告發裴偉涉背信、詐欺、商業會計法等，NCC表示，尊重犯罪偵查結果。（編輯：楊凱翔）1111227