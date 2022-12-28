東森攜手全家攻實體經濟 寵物複合店拚百店

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（中央社記者江明晏台北28日電）東森集團攜手全家異業結盟開寵物複合店，東森購物董事長王令麟表示，疫情趨緩後，消費回歸實體經濟，看好寵物商機是剛性需求，未來將持續展店並先以100家為目標。

東森集團與全家便利商店今天舉行合作記者會，揭示新北市中和區的東森廣場「全家」與東森寵物店開幕，由東森購物董事長王令麟與全家董事長葉榮廷出席剪綵。

東森購物董事長王令麟表示，OMO（虛實整合）是全球趨勢，東森與全家的異業合作，是以寵物毛小孩為主題，便利店是軟性需求，寵物店和寵物醫院則是剛性需求，寵物店剛性需求一定會為全家便利店帶來產值，希望未來朝向全家便利商店董事長葉榮廷所提的100家店展店目標前進，明年預計會開2號店。

王令麟進一步說，全台零售通路在疫情衝擊之下，或多或少有衰退，但對寵物事業業績幾乎沒有影響，對於未來發展有十足信心，在疫情延燒期間，東森與寵物零售通路策略合作的腳步未見停歇，例如收購奧斯卡、與慈愛醫院合作開立據點等。

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王令麟也說，疫情趨緩後，電商也走到一個十字路口，消費回歸實體後，本土電商只剩momo電商和東森購物等有賺錢，去年全台電商營收大概2500億元，零售營收則有2300億元，預估很快會迎來交叉點，因此東森積極走向線下店發展。

針對明年景氣，王令麟認為，「沒有看壞的理由」，雖然經濟成長率下修，但總存款數卻成長不少，顯示「藏富於民」，且過去3年有許多因為疫情減少消費的族群，看好到明年一整年實體通路都有報復性消費潮出現。（編輯：翟思嘉）1111228