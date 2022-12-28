悠遊卡公司明年1/3興櫃 看好觀光客回流效益

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電子支付業者悠遊卡公司將於明年1月3日登錄興櫃，28日舉辦興櫃前法人說明會，由董事長陳亭如（左2）、總經理邱昱凱（右2）帶領經營團隊說明營運成果及展望。中央社記者吳家豪攝 111年12月28日

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（中央社記者吳家豪台北28日電）電子支付業者悠遊卡公司將於明年1月3日登錄興櫃，券商認購價為50元。董事長陳亭如今天說，由於用戶需先儲值再消費，升息有助提升儲值金利息收入，加上防疫措施解禁及觀光客回流，經營環境好很多，明年整體展望樂觀。

陳亭如出席悠遊卡公司興櫃前法人說明會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對於過去十幾年服務實體經濟的悠遊卡公司，是非常大的挑戰。例如2020年3月原本已準備好推出悠遊付，但當時疫情嚴重，所有行銷活動和記者會都改成線上舉辦；今年11月進軍沖繩的專案，也是隔空透過視訊合作開發。

展望2023年營運，陳亭如表示，第1個影響因素是利率，現在利率反轉升高，悠遊卡使用前需先儲值，消費越高就代表儲值金額越高，隨著利率升高，會為悠遊卡公司帶來蠻可觀的收入。

其次，陳亭如指出，觀光客回流也對悠遊卡公司營運有幫助，台灣以往1年的不重複觀光客人數約200萬人，如果有100萬名觀光客回流，每人買1張100元的悠遊卡，就能增加1億元收入。

另外，悠遊卡公司今年推出第2代卡－超級悠遊卡，採用更先進技術，可以在手機上做更多互動，適合企業與政府單位使用。例如社福單位可以透過社福卡發放補助金、消費點數等，有望帶起一波縣市政府換卡潮。

針對海外布局策略，陳亭如表示，跨境初期的重點，在於教育消費者在海外刷悠遊卡的觀念，如果交易量持續擴大，黏著度就會提升，以後可以期待與國外觀光業者合作。

悠遊卡公司總經理邱昱凱說，沖繩觀光還沒完全復甦，明年疫情應該會趨緩，隨著日本線航班增加，沖繩觀光季從5月開始，海外市場收入將成長。明年也將布點到日本其他地區，並尋求與日本連鎖通路合作。

悠遊卡公司實收資本額新台幣7億元，已發行1.3億張悠遊卡，每年交易金額約600億元，主要收入來自手續費、卡片銷售、授權金及其他業務。目前活躍卡友數約912萬人，錢包會員約200萬人。

悠遊卡公司今年上半年營收來自交通運輸及零售、繳費等代收付交易款項清分、聯名卡及簽帳回饋金等合計占51.77%；其次為販售悠遊卡及設備占36.43%；另有品牌授權權利金、實體卡片相關設備租用維護等收入占11.8%。

2021年和2022年上半年受到本土疫情波及，交通流量和實體消費交易大減影響，悠遊卡公司除了發展電子支付業務加速無現金支付的普及率外，也推出各式特殊造型悠遊卡搶市、降低衝擊，如今隨著防疫措施解禁、交通流量和消費人潮回流，下半年營收有望回升。（編輯：楊蘭軒）1111228

悠遊卡公司興櫃前法人說明會28日在台北君悅酒店舉行，台新綜合證券董事長郭嘉宏（左起）及悠遊卡公司資深副總經理李志仁、董事長陳亭如、總經理邱昱凱、會計主管黃祥珍等人出席，比讚合影。中央社記者王飛華攝 111年12月28日