台積電2奈米廠落腳竹科、中科 劉德音：依計畫進展

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（中央社記者張建中台南29日電）台積電今天舉行3奈米量產暨擴廠典禮，晶圓18廠進入第8期擴產。董事長劉德音表示，隨著南科建廠告一段落，希望經驗豐富的團隊繼續共同往高雄及新竹的新廠；2奈米廠落腳竹科及中科，依計畫持續進展中。

台中市政府都市計畫審查延宕，加上新任都發局長尚未就職，媒體報導，台積電2奈米中科新廠用地取得時程恐由原訂明年5月延到第3季，台積電後續2奈米投產時程也可能受影響。台積電表示，2奈米進展維持不變，將於2025年量產。

劉德音今天在3奈米量產暨擴廠典禮中說，感謝過去幾年成就台積電晶圓18廠的所有工作夥伴，包括建廠的工程團隊、設備及材料供應商，有他們的努力、貢獻，才能成就台積電晶圓18廠。

劉德音表示，隨著南科建廠告一段落，明年希望經驗豐富的團隊能夠繼續和台積電共同往高雄及新竹的新廠。他指出，2奈米廠會落腳在新竹與台中科學園區，共計有6期的工程，都依計畫持續進展中。

台積電竹科2奈米廠將位於寶山二期擴建計畫，目前進展順利，已展開公共設施建設，2奈米廠也開始進行整地作業。（編輯：張良知）1111229