伊雲谷取得雲動力80%股權 加速推動多雲方案

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（中央社記者吳家豪台北29日電）數位轉型服務商伊雲谷今天宣布取得雲動力資訊80%股權，未來雲動力將成為伊雲谷100%投資的子公司，加速推動多雲整合解決方案。

雲動力資訊成立於2021年，提供Google相關雲端產品的銷售及技術服務。

伊雲谷發布新聞稿指出，今年7月與雲動力達成策略結盟，啟動雙邊全產品及技術服務交互代理，藉此將Google Could雲端運算服務納入雲端事業版圖；今年11月透過參與雲動力增資，伊雲谷取得雲動力20%股權，提升Google Cloud在台服務能量。

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為加速滿足市場多雲需求，伊雲谷董事會28日通過取得雲動力80%股權，預計2023年1月完成股權轉換，屆時雲動力將成為伊雲谷100%投資子公司，結合伊雲谷的雲端託管經驗及雲動力Google Cloud Platform技術團隊，提供一站式多雲解決方案，可協助企業客戶加快數位轉型進程。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，伊雲谷積極擴大多雲服務量能，期許台灣的多雲經驗可於日後複製至海外市場，讓更多資訊服務出海，持續開闢全球市場。（編輯：楊凱翔）1111229