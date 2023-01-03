信邦去年營收連13年創高 今年續戰新高

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）電子零組件廠信邦公布2022年全年營收新台幣308.86億元，較去年同期成長20.21%。自2009年以來，已連續13年改寫營收歷史高點紀錄，今年將持續再戰新高。

信邦今天公告12月合併營收新台幣26.46億元，月減5.54%，雖然終止連9個月的歷史新高紀錄，但年成長達21.79%；第4季合併營收82.4億元，季增0.72%，年增25.90%，同樣創歷史新高；累計全年度合併營收為308.86億元，較去年同期成長20.21%。

信邦指出，12月合併營收較11月減少，主要受歐美年末假期及年度盤點客戶端庫存調整所影響。全年度合併營收308.86億元，再次超越去年營運表現，為歷史最高點，自2009年以來，已連續13年改寫營收歷史高點紀錄。

信邦第4季合併營收82.40億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點。觀察信邦5大事業群全年度銷售相較於去年同期表現，醫療及健康照護產業成長17.93%、汽車產業成長47.59%、綠能及節能產業成長34.14%、工業應用產業成長18.78%、通訊及電子週邊產業減少0.71%。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.95%；連接器及零組件銷售占23.05%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收26.82%；綠能及節能產業占26.81%；通訊及電子週邊產業占23.21%；汽車產業占14.05%；醫療及健康照護產業占9.11%。（編輯：趙蔚蘭）1120103