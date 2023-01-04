台表科數位轉型 12廠區系統升級僅花1天

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（中央社記者吳家豪台北4日電）數位轉型服務商伊雲谷今天表示，透過自行打造的轉移工具，協助台灣表面黏著科技海內外12個廠區。於停機1天內完成ERP（企業資源規劃）系統升級。

伊雲谷發布新聞稿表示，台表科為全球最大SMT（表面黏著技術）供應商，考量海內外12個廠區須同時升級，切換過程中停機時間的長短，影響營運甚鉅，縮短停機時間成為關鍵。

伊雲谷指出，台表科工廠資料量龐大，為了讓客戶停機時間縮減到最短，伊雲谷先運用系統工具盤點所有搬遷需求，接著將資料移入沙盒進行清理，再透過伊雲谷自行開發的ECV S/4HANA Data Transfer Tools工具進行客製化規則設定，減少轉檔所需時間，加速進行資料上傳移轉。

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台表科表示，考量伺服器年限到期且累積資料量過大，工廠進行MPS（主生產計畫）及MRP（物料需求規劃）需耗費相當多的時間，拖累營運效率，因此升級ERP系統勢在必行。

台表科經理李彥儒說，原本預估3天的停機時間，伊雲谷一天內就完成新系統的切換，讓工廠受影響時間壓縮到最短。系統升級後，以MPS及MRP而言，現在所需時間只要舊系統的50%。（編輯：蘇志宗）1120104