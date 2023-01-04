明泰科技去年營收創高 今年審慎樂觀

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（中央社記者賴言曦台北4日電）網通廠明泰科技公布去年12月合併營收為新台幣36.46億元，年增31.41%，累計全年合併營收336.34億元、年增20.72%。明泰表示，無論去年12月或全年營收，皆創歷史新高紀錄。

明泰今天透過新聞稿指出，綜觀2022年，受惠缺料狀況緩解、中國解封，帶動12月及全年整體營收表現成長，且除了持續深耕原有市場，也拓展了歐洲、亞太及南美洲等新市場。

產品方面，明泰表示，集團將陸續推出新品，如5G小型基地台、Wi-Fi 6網路延伸器（Extender）產品、DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6產品、高階交換器及PC-Camera等產品，並且積極布局低軌衛星。

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產能部分，明泰指出，供應鏈情況已逐漸緩解，既有的越南廠營運已上軌道，越南新廠也即將投入產能，搭配原有的台灣及中國生產據點，生產據點具彈性、多元優勢，強化長期競爭力。

明泰指出，另與子公司仲琦科技及互動國際，在開拓新產品、新領域方面皆有所斬獲，面對2023年大環境的挑戰，明泰仍對今年整體發展抱持審慎樂觀，將可持續力拼成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1120104