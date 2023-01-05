偉康申購中籤率0.1% 11日每股58元掛牌上櫃

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（中央社記者吳家豪台北5日電）新經濟軟體公司偉康科技將於1月11日以每股承銷價58元掛牌上櫃，今天完成公開申購抽籤作業，中籤率僅0.1%，為近1年次低，幸運中籤的投資人有機會獲利逾新台幣3萬元。

偉康發布新聞稿表示，參與公開申購合格件數達23萬357件，總計凍結資金約134億元。

由於偉康搭上金融科技與人工智慧（AI）資安議題大趨勢的新經濟軟體熱潮，吸引股民參與申購；以4日興櫃成交均價88.69元計算，溢價約52.9%。

偉康公開申購抽籤的中籤率為0.1%，為近1年來新上市櫃公司次低中籤率，僅高於去年聯發國際的0.05%。

偉康主要提供數位金融與數位身分軟體即服務（SaaS）解決方案。在數位金融方面，偉康協助金融業數位轉型，金融業營收占比約8成，國內7成銀行為偉康長期合作夥伴。

在數位身分方面，偉康去年12月正式通過政府零信任網路身分鑑別功能，FIDO（線上快速身分驗證服務）技術由行政院國家資通安全會報技服中心認證，未來將可協助政府公部門陸續導入零信任網路資安環境。

偉康2022年前3季營收約3.6億元，年增21.4%；稅後淨利4077萬元，年增13.7%，每股盈餘3.14元。（編輯：楊凱翔）1120105