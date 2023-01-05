李詩欽看電子業景氣 上半年辛苦、下半年恢復正常

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（中央社記者吳家豪台北5日電）電電公會理事長李詩欽今天說，從電機電子及資訊相關產業來看，今年景氣不會很糟，上半年會「辛苦一點」，市場可能沒有成長，且庫存消化慢，希望下半年能夠恢復正常，關鍵在於庫存去化；未來客戶對廠商在地生產的要求，可能比過去更嚴肅。

台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）今天舉辦歲末感恩餐會，邀請灣聲樂團表演，包括鴻海董事長劉揚偉、宏碁集團創辦人施振榮等業界知名人士皆出席，李詩欽於會前接受媒體採訪時作以上表示。

李詩欽認為，市場需求還是很強，電電公會會員企業提供的產品都是市場最需要的，應該可以審慎樂觀看待景氣。不過市場變數仍多，包括通膨能否下降、俄烏戰爭能否看到曙光，以及市場經過3年疫情管控後能否快速恢復。

他表示，希望電電公會的會員企業能持續到海外投資，增加未來競爭優勢。目前會員企業主要投資生產線智慧化及分散產能，未來客戶可能要求廠商到市場所在地生產，「這種要求可能會比過去來得嚴肅」，例如為了北美市場到墨西哥生產、為了歐洲市場到東歐生產。

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李詩欽指出，市場在哪裡，廠商就應該到哪裡布局，各國都要求在地或就近生產，並與當地社區連結，會有助於台灣未來長期發展。

媒體追問在地生產可能導致終端產品售價提高，李詩欽認為，成本當然是很重要的因素，但不是唯一考量，廠商一定要創造在地需要的產品，否則產品搬來搬去的成本太高，沒有競爭優勢；中國生產基地還是很重要，因為具備一定的生產規模和市場條件。（編輯：趙蔚蘭）1120105