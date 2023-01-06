保險卓越獎選拔開跑 採無紙化報名、增綠色金融評比

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（中央社記者謝方娪台北6日電）「第10屆台灣保險卓越獎」選拔活動將於2023年1月16日起至4月12日止受理報名，此次台灣保險卓越獎特別增加有關綠色金融及ESG評比，並首度導入無紙化報名及審查程序。

第10屆台灣保險卓越獎選拔活動今年1月16日起至4月12日止受理報名，主辦機構保險事業發展中心今天召開記者會宣布選拔活動開跑，歡迎有意參選的保險公司踴躍報名。

保發中心董事長桂先農表示，台灣保險卓越獎一向被譽為保險業界國家級獎項，為業界共同努力追求的最高榮耀；舉辦宗旨是透過客觀、公正、專業的評審，選拔優質保險公司，促使保險業者積極提升保險專業及服務品質，並鼓勵保險從業人員維護消費者權益。

金管會力推綠色金融及永續發展，桂先農也強調，為響應全球永續發展趨勢與國家淨零轉型目標，台灣保險卓越獎與時俱進，此次特別增加有關綠色金融及ESG（環境、社會、公司治理）的評比。

同時，保發中心身體力行，第10屆起首度將無紙化報名及審查程序導入台灣保險卓越獎。桂先農表示，從報名資料開始，將全部以網路直接上傳至專屬網站，減少紙張印製及郵寄成本，並簡化報名作業流程。

桂先農鼓勵所有具參加資格的業者，包括本國保險公司、保險經紀人公司、保險代理人公司、保險公證公司與外國保險業在台分公司踴躍報名參賽，再保險公司可選擇壽險或產險組別報名參賽。

2022年有不少產險公司在防疫險慘賠並因此精進風險控管措施，業界關注，若有產險公司顧慮風險管理，並未推出防疫險，或是有推出防疫險，但即時落實風險管理相關措施，是否可報獎參賽。

保發中心總經理簡仲明表示，保發中心秉持開放心態，不預設立場，業者只要符合簡章規定即可報名，後續一切交給評審。

根據保發中心統計，第9屆台灣保險卓越獎共39家保險公司報名、總件數152件，報名家數及件數雙雙較第8屆成長。（編輯：趙蔚蘭）1120106