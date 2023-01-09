更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中鼎獲卡達專案 打造全球最大乙烯廠統包工程

2023/1/9 10:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北9日電）統包工程承攬商中鼎工程今天宣布，成功取得中東卡達RLPP專案計畫的乙烯廠統包工程，預定2026年底完工投產，將成為全球產量最大的乙烯廠之一。

中鼎發布新聞稿指出，中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫的乙烯廠年產量將達208萬公噸，所產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯使用。

中東卡達RLPP專案計畫的業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP），為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中鼎說明，RLPP專案計畫地點位於卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的2座高密度聚乙烯（HDPE）廠，總投資金額高達60億美元。

中鼎與南韓三星工程聯合承攬上游的乙烯廠建廠工程，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備。（編輯：張良知）1120109

#中鼎工程
#乙烯廠
#卡達能源公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族