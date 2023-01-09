中鼎獲卡達專案 打造全球最大乙烯廠統包工程
2023/1/9 10:37
（中央社記者潘智義台北9日電）統包工程承攬商中鼎工程今天宣布，成功取得中東卡達RLPP專案計畫的乙烯廠統包工程，預定2026年底完工投產，將成為全球產量最大的乙烯廠之一。
中鼎發布新聞稿指出，中東卡達RLPP（Ras Laffan Petrochemicals Project）專案計畫的乙烯廠年產量將達208萬公噸，所產出的乙烯將提供下游生產高密度聚乙烯使用。
中東卡達RLPP專案計畫的業主拉斯拉凡化工（Ras Laffan Petrochemicals, RLP），為卡達能源公司（QatarEnergy）與雪佛龍菲利普斯化工公司（CPChem）成立合資企業，近年積極於卡達與美國等地拓展石化事業。
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中鼎說明，RLPP專案計畫地點位於卡達拉斯拉凡工業市，分為兩大建廠工程，包含上游的乙烯廠，以及下游的2座高密度聚乙烯（HDPE）廠，總投資金額高達60億美元。
中鼎與南韓三星工程聯合承攬上游的乙烯廠建廠工程，中鼎負責裂解爐及公用工程設施的設計工作，包含蒸氣與冷凝收集、鍋爐給水等；三星工程負責製程區的設計工作，包含碳氫化、氫氣純化設施與主壓縮設備。（編輯：張良知）1120109
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