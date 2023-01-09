和大去年營收創新高 樂觀看今年電動車銷量

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）汽車傳動系統製造廠和大今天公布去年12月自結合併營收新台幣6.15億元，創歷史同期新高，去年全年自結營收73.4億元，創歷史新高；和大預估今年全球電動車銷量可大幅成長。

和大自結去年12月合併營收6.15億元，較去年11月微減0.03%，比前年同期5.35億元增加14.84%，創歷年同期新高。

累計去年全年和大自結合併營收73.4億元，較前年66.94億元增加9.65%，創歷史新高。

和大表示，全球淨零碳排趨勢與各國積極推展新能源電動車政策，去年各家電動汽車大廠在一片景氣低迷下，仍然大鳴大放，全球電動車款增加與產能提升等因素，帶動電動車崛起，維持成長軌道。展望今年，和大預估全球電動車銷量可大幅成長。

從客戶來看，和大指出，今年將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市占率將持續增加，帶動營收成長，主要客戶包括美國電動車大廠、美國物流公司、韓國L公司、日本M公司等。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大指出，今年積極布署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額35億元，第一期工程金屬科技廠營建工程興建中，預計第3季設備安裝，第4季正式投產。（編輯：張均懋）1120109