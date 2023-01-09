工業電腦廠2022全年營收出爐 研華、融程電寫新高

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（中央社記者吳家豪台北9日電）工業電腦廠研華今天公布2022全年合併營收約新台幣687.45億元，年增17.27%，創歷史新高。融程電去年12月與第4季營收寫同期新高，全年營收26.59億元續創歷史新猷，年增6.3%。

研華去年12月合併營收約56.35億元，月減3.11%，年增1.31%；其中以歐洲、日本及新興市場表現最佳，營收分別年增15%、20%及16%；但中國及台灣部分出貨遞延影響，營收表現相對疲弱。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，2022年面臨全球高通膨與景氣下行的挑戰，研華整體營運仍締造優異的成績單，全年營收再創新高。接單狀況方面，北美及歐洲終端需求保持動能，中國市場經銷商庫存調節雖已趨緩，但疫情管控解封初期不確定性仍高。

展望2023年，陳清熙指出，受惠於全球能源轉型與基礎建設升級的剛性需求，對於整體營運成果持正向樂觀態度。

融程電去年12月營收達2.49億元，月減2.4%，年增3.2%；第4季營收為7.01億元，年增12.5%；2022年全年營收為26.59億元，年增6.3%。

展望今年營運，融程電表示，隨著產能布建到位、新產品布局完整，以及缺料改善，第1季營運表現將優於去年同期，整體營運將穩健成長。

工業電腦廠振樺電去年全年營收約119.73億元，年增30%；其中線上線下解決方案營收再創新猷，合計貢獻近50億元、年增24%，主因受惠於後疫情時代各國國境重啟開放，零售、餐飲與休閒旅遊服務回歸，各區域市場新一輪的換機需求也陸續開出。

振樺電表示，旗下產業物聯研製中心去年營收達70億元，年增35%，隨著原物料及供應鏈狀況緩解，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶有成，並於近年逐步擴大規模，中長期穩健成長可期。

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另一家工業電腦廠維田去年12月合併營收9970.4萬元，月增8.86%，年減2.8%；2022全年合併營收11.4億元，年增30.06%，主因去年歐美各產業對工業電腦需求持續熱絡，加上缺料問題緩解，美國大型專案集中於第3季出貨，帶動維田營運暢旺。

維田說明，目前在手訂單能見度樂觀，但仍有中國疫情、全球通貨膨脹、經濟成長放緩、能源危機等不確定因素存在，將審慎看待且密切注意國際狀態。今年將積極開發新品，強化智慧製造、智慧交通、智慧醫療3大領域營運布局。（編輯：潘羿菁）1120109