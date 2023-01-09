中信金2022年賺336億元 防疫險拖累台壽全年呈虧損

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（中央社記者蘇思云台北9日電）中信金今天公布自結12月與去年全年獲利，中信金2022年稅後盈餘新台幣336.06億元，年減38%，主要受防疫險理賠衝擊，導致台灣人壽全年虧損10.8億元，中信銀全年獲利再創新高達到371.42億元。

中信金控12月單月稅後盈餘5.92億元，年減74%；去年合併稅後盈餘336.06億元，年減38%，每股稅後盈餘（EPS）1.67元。

中信金財務長徐旻傾告訴中央社記者，2022年獲利主要受到防疫險影響，不過子公司中信銀12月獲利37.65億元，全年稅後盈餘371.42億元，再創新高，年成長24.6%。

徐旻傾表示，銀行存放款動能持續，前12月淨利息收入年增27%（含泰國LHFG集團），不過去年因為資本市場震盪，前12月淨手續費收入年減8%，財管客戶比較觀望。

子公司台灣人壽12月稅後虧損30.84億元，全年罕見稅後虧損10.8億元。

徐旻傾表示，12月新台幣兌美元僅小幅升值，外匯價格變動準備金餘額從11月底131億元，下降到12月底的122億元，也沒什麼股債處分。台灣人壽旗下中信產12月防疫保單理賠達50億元，影響台壽獲利，如果扣除保單影響，台壽可能也有近200億元獲利。

展望今年，徐旻傾表示，中信金將穩健發展銀行及保險雙核心，持續突破、創造收益。（編輯：張均懋）1120109