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助中小企業安心過年 經部加碼安興專案優惠

2023/1/10 17:27
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（中央社記者鄭鴻達台北10日電）歲末年終，中小企業資金需求增加。經濟部今天核定信保基金「中小企業安興專案」，即日起保證成數放寬至最低8成，保證手續費率也調降至0.25%，盼在全球景氣趨緩下，穩定中小企業資金供給並減輕其負擔。

經濟部發布新聞稿指出，為協助中小企業在面臨全球景氣放緩、經濟環境不確定因素下仍能取得融資，經濟部請信保基金提供更優惠保證措施，以因應中小企業融資需求。

經濟部表示，「中小企業安興專案」保證成數將從「原則8成」放寬為「最低8成」，以增加金融機構放款意願；經濟部也核定調降保證手續費率，從原來的0.375%降為0.25%。

經濟部舉例，如中小企業申貸金額為新台幣1000萬元，一年可減省的保證手續費為1萬2500元，能減輕中小企業融資成本負擔，申請期間為即日起至112年12月31日止。

信保基金111年10月推出「中小企業安興專案」，額外提供同一企業最高保證融資總額度1000萬元的短期營運週轉金，以因應中小企業歲末年初資金需求。

經濟部統計，在「中小企業安興專案」推出後，中小企業申請情況踴躍，迄今已核保2198件，融資金額計170億元。（編輯：翟思嘉）1120110

#經濟部
#信保基金
#安興專案
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