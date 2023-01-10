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聯發科去年度營收5487.96億元衝新高 年增11.2%

2023/1/10 17:31
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（中央社記者張建中新竹10日電）IC設計廠聯發科去年12月營收持續回升，達新台幣386.85億元；第4季營收表現符合預期，全年總營收首度突破5000億元，達5487.96億元，年增11.22%。

聯發科自結去年12月營收386.85億元，月增7.09%，連續第2個月業績攀升，年減約16.27%；第4季營收1081.94億元，順利達成原訂1080億至1194億元目標，季減23.89%。

除電視晶片市場持續調整庫存，強勢美元衝擊開發國家的購買能力，導致4G手機晶片銷售下滑，是影響聯發科去年第4季業績滑落的主因。

聯發科去年總營收5487.96億元，年增11.22%，增幅低於先前預期的17%至19%水準，不過仍創新高。

法人預期，今年手機市場需求恐將持續疲弱，5G應用處理器成長應有限，此外，高通（Qualcomm）搶進低階市場，聯發科營運壓力可能增大。（編輯：潘羿菁）1120110

#IC設計廠聯發科
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