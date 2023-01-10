12月房地合一稅首見衰退 土增稅契稅連9黑

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（中央社記者張璦台北10日電）房地交易降溫，財政部統計，去年12月房地合一稅年減20.1%，排除春節因素，為史上首見衰退，契稅、土增稅則寫連9黑，其中，土增稅去年全年實徵不到1000億元，為2019年以來新低。

財政部今天公布去年12月全國賦稅收入為1395億元，年減15%；在營所稅、綜所稅雙引擎驅動下，去年全年總稅收實徵3兆2191億元，年增12%，占全年預算數118.2%，較預算目標高出4950億元。

2022年各大稅目中，除證交稅，貨物稅、土增稅未能達成年度預算數，財政部統計處副處長陳玉豐說明，貨物稅去年實徵1517億元、年減15.8%，其中因汽、柴油貨物稅調降，油氣類減少26.8%，車輛類則因國內車廠減產，減少6%。

土增稅去年12月衰退23.6%、寫連9黑，去年全年實徵930億元，年減15.4%；陳玉豐表示，除高基期影響，主要是大額移轉案件較少，且受央行升息及經濟面因素干擾，為2019年以來首見實徵淨額低於1000億元；六都徵起件數也全面走跌。

其他房地交易相關稅目，表現也不盡理想，契稅去年12月衰退近3成、連9黑，全年實徵154.8億元、年減12.9%。

「房地合一稅已經出現一點降溫訊號」，陳玉豐指出，12月個人房地合一稅實徵37.8億元、年減20.1%，扣除春節因素，為首次落入負成長。

檢視六都12月個人房地合一稅，新北市、台北市、高雄市、台南市都呈現衰退，以台北市減幅達63.9%最深，僅台中市年增2.8%、桃園市成長57.5%。（編輯：張均懋）1120110