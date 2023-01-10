去年稅收超出預算數近5千億創高 證交稅衰退近千億

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財政部10日公布2022年全國賦稅收入為新台幣3兆2191億元、年增12%，創下新紀錄。但證交稅連12黑，全年實徵1756億元、年減36.3%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布2022年全國賦稅收入為新台幣3兆2191億元、年增12%，創下新紀錄，此外，財政部今天公布，去年實際徵收超出預算數逼近5000億元大關，來到4950億元，寫新高。

同時，受高基期以及台股震盪影響，證交稅連12黑，全年實徵1756億元、年減36.3%或998億元，未能達成預算目標。

財政部統計，去年12月全國賦稅收入為1395億元、年減15%；2022年全年總稅收在所得稅助攻下，達3兆2191億元，創歷史新高。

2022年12月全國稅收實徵淨額與2021年同月比較，以營業稅及證券交易稅各減少121億元及74億元較多，而地價稅增加31億元。

2022年度全國稅收實徵淨額與2021年比較，以營利事業所得稅增加3225億元、綜合所得稅增加1197億元、營業稅增加290億元較多，但證券交易稅減少998億元、貨物稅減少284億元。

2022年實徵淨額占全年預算數118.2%，較全年預算數高出4950億元。（編輯：潘羿菁）1120110