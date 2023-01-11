樂天Kobo電子書來台6年 新增第3銷售平台

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（中央社記者吳家豪台北11日電）樂天Kobo電子書來台邁入第6年，今天宣布近期將於電商平台樂天市場開設新店「樂天Kobo電子書」，成為繼樂天Kobo官網、PChome之後，銷售電子書的第3個平台。

樂天Kobo發布新聞稿指出，去年以來台灣會員人數成長21%，中文藏書量超過20萬本、年增34%，其中包括香港、馬來西亞等海外出版社出版書籍。

樂天Kobo全球執行長坦布林（Michael Tamblyn）今天特別來台，分享2023年電子書趨勢。他表示，與COVID-19疫情前相比，電子書的閱讀量和銷售量都有所成長，主要是電子書具備便利性，吸引過去習慣閱讀紙本書籍的讀者。

其次，坦布林看好電子書訂閱制度將帶動另一波成長，Kobo Plus訂閱制目前在加拿大、法國、義大利、荷蘭、澳洲都已推出服務，吸引到與過去截然不同的族群，例如原本會到圖書館借閱的讀者，就會對訂閱制服務感到興趣，未來這樣的服務也會持續推動到其他國家與地區。

根據樂天Kobo閱讀習慣調查，超過6成讀者曾在實體店面體驗閱讀器，能夠增進新使用者對閱讀器的認識，並降低接觸門檻。樂天Kobo去年一共新設8家實體體驗店，包括台灣6家及香港2家。

全台目前共27家樂天Kobo實體體驗店；香港與澳門則有連鎖零售商豐澤旗下24家門市、誠品書店5家門市、友和3家門市、商務印書館尖沙咀圖書中心。

樂天Kobo表示，未來會持續擴增新的體驗門市，並布局馬來西亞等東南亞市場，推動電子書與閱讀器業績再成長。（編輯：張均懋）1120111