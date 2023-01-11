元大投信攜手icash Pay 首創電支帳戶可買基金

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）元大投信攜手icash Pay瞄準電支金融生態圈，推出全台首家透過電子支付帳戶就可買基金，在線上就可以申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等5檔主打基金，無論單筆或定期定額每月最低1000元。

近年來國人消費習慣逐漸朝電子支付改變，根據銀行局統計，截至2022年10月底國內電子支付使用者共2077萬人，年增36.3%；2022年1至10月電子支付交易金額新台幣878億元，年增24%。

元大投信董事長劉宗聖表示，與icash Pay合作是金融科技推展極具代表性的里程碑，現階段icash Pay線上開戶合作金融機構已達13家，包括北富銀、國泰世華、中信銀、台新銀、中華郵政等，未來會持續增加。即日起擁有這13家金融機構帳戶的icash Pay使用者，在線上就可以完成元大投信開戶及支付綁定。

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劉宗聖指出，觀察台灣ETF（指數股票型基金）規模從3年前的100萬人，成長到目前600萬人，顯現出小資化跟年輕化的理財需求，為降低基金理財門檻，此次將單筆或定期定額每月最低門檻訂在1000元，形同每天省下30元的飲料錢，就能申購0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金等5檔主打基金。

提到理財，劉宗聖說，現在越來越多民眾懂得開始投資，年齡層也往下走，但建議在不確定性高的大環境下，投資要從「交易」走向「配置」，可從資金分散、風險分散、時間分散、標的分散等策略下手，定期定額投資ETF是達成這些目標的一個方式。（編輯：張均懋）1120111