確保小股東權益 投保中心擬出席泰山龍邦股東會

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（中央社記者潘智義台北11日電）泰山經營權之爭，小股東權益是否受損，備受關注，投保中心表示，從目前觀察，還無法找到可以立即代投資人求償法源依據，現階段已請泰山、龍邦兩家公司說明，投保中心屆時也會出席泰山、龍邦舉行的股東會，進一步了解相關事實。

泰山去年12月5日透過鉅額逐筆交易方式，出售轉投資全家便利商店約19%股權，總金額約80億元，獲利約54億元；泰山處分的4.33萬張全家股票，由國泰金大股東萬寶開發承接。

投保中心副總經理趙順生接受電訪表示，不論泰山出售全家股權遭罰款，或龍邦加碼買進泰山股權遭罰款，都是行政處分，而龍邦買泰山股權遭泰山公司派指控涉及內線交易，有待法院審理之外，全案都圍繞著經營權之爭這件事。

投保中心認為，從形式上來看，尚無法找到可立即代投資人求償的依據，須待涉及經營權之爭的雙方公司進一步說明之後，投保中心再依據實質內容做出適當的處置。

投保中心強調，已要求泰山、龍邦說明，並將出席兩家公司未來召開的股東會，了解相關事實。

台灣證券交易所日前針對泰山處分全家持股違反內控規定，罰新台幣200萬元之後，證交所6日再對龍邦國際興業取得泰山股權，因延遲公告處5萬元違約金。

泰山董事詹皓鈞7日表示，國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍向泰山前董事長詹岳霖買進泰山股票，恐涉內線交易及背信等罪，因此向北檢提出告發。（編輯：潘羿菁）1120111