去年前11月行動通訊申訴總量減 台灣之星仍增近3成

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（中央社記者蘇思云台北12日電）根據NCC與電信消費爭議處理中心統計，去年前11月行動通訊申訴量達5581件，年減11.5%；五大電信前11月累計申訴總數呈現下滑，不過台灣之星、亞太電信分別年增27%、12%。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，去年8月1日起，爭議案件處理報告書由電信消費爭議處理中心製作並公告。電信消費爭議處理中心最新公布去年11月行動通訊申訴量475件，跟前年同期相比年減15%，五家電信業者中，僅亞太電仍呈現年增。

11月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共263件，占比55.37%；其次為申裝、異動、續約類，共45件，占比9.47%；再來為客戶服務類，共28件，占比5.89%。

在通訊連線品質改善部分，中華電信表示，提供信號改善設備或 Wi-Fi Calling 服務，並推薦家用上網，補強室內通訊品質；優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況，並持續與民眾溝通行動上網的特性。

在申裝、異動與續約類，亞太電信表示，針對特殊門號不定時公告招標作業，提供民眾競標，身心障礙者可申請身心障礙優惠方案。此外，服務人員針對合約、專案、資費及產品規格等逐項說明，讓客戶清楚了解後再申辦，以降低日後反悔的情形。

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根據NCC跟電信消費爭議處理中心統計，去年前11月電信業行動通訊申訴數為5581件，跟前年相比年減11.5%。五大電信業中，中華電、遠傳、台灣大哥大申訴年減23%、30%、28%，不過亞太電信、台灣之星累計前11月申訴仍年增12%、27%。

NCC近期首次公布電信業者4G與5G用戶數，截至去年11月底總戶數，中華電1100萬戶居冠，台灣大近718萬戶居次，遠傳713萬戶，台灣之星、亞太電分別擁268萬戶、208萬戶。若單看5G用戶數共654.7萬戶，其中，中華電239.2萬戶、遠傳173.3萬戶、台灣大146.8萬戶、台灣之星67.4萬戶、亞太電27.8萬戶。（編輯：楊凱翔）1120112