風睿能源區塊開發得標 籲二期行政契約溝通定案

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（中央社記者曾智怡台北12日電）離岸風電區塊開發首期選商結果日前出爐，風睿能源旗下海盛（Formosa 4）離岸風電計畫獲配495MW開發容量。風睿能源呼籲政府，第二期選商的行政契約可於競標規則和遴選辦法確定前，先與業者充分溝通後再定案。

針對此次獲配容量，風睿能源（SRE）透過新聞稿表示，海盛風電作為國內離岸風電發展自步入商業規模以來，第一個由在地團隊自主規劃開發與建置案場，期待日後能為台灣推動淨零碳排、落實能源轉型以及永續環境，做出具體貢獻。

目前政府與得標開發商之間，仍在密集協商新版行政契約，風睿能源表示，除期盼此事能於近日內塵埃落定，也呼籲主管機關，針對2023年第二期選商的行政契約，可於競標規則和遴選辦法確定前，先與業者充分溝通後才定案。

同時，允許有意願參與的開發商，得以擁有至少6個月以上的充裕時間，善加進行競標評估作業與資源籌畫。

風睿能源董事長林雍堯指出，台灣擁有全球最佳風場，過去10年來，團隊歷經示範獎勵與潛力場址階段，累積豐富的本地開發、建置和運維經驗，期盼得以早日在海盛及其他國內外案場中獲得完整驗證。

他進一步說，海盛風電贏得肯定，標誌另一個全新的開始，將積極籌備下一輪選商，進一步為國內離岸風電發展搭建更寬廣的平台、集結更豐富的資源，蓄積更扎實的能量，號召更優秀的綠領人才，協力推動台灣、甚至區域內可再生能源的永續發展進程。

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海盛風電（Formosa 4）由風睿能源（SRE）主導、獨立資產管理顧問公司Stonepeak支持，場址位於苗栗縣通霄外海，總面積約85平方公里，離岸最近約20公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1104MW。

鄰近的海碩風電（Formosa 5）亦在持續開發，為目前唯一通過環評初審的浮動式風場，待兩者完工後進入商轉，將能為百萬家戶提供用電。（編輯：潘羿菁）1120112