仁寶今年筆電出貨估個位數衰退 擬墨西哥擴廠攻車電

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（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠仁寶今天舉辦尾牙旺年晚會，總經理翁宗斌表示，今年持續受到通膨與升息影響，筆電出貨預估將年減個位數百分比；仁寶規劃今年在墨西哥擴廠，生產車用電子產品。

仁寶時隔3年舉辦旺年晚會，席開900桌，高於上次的826桌，總獎金超過新台幣4000萬元，表演歌手及團體包括許富凱、文慧如、吳卓源、五月天等。

翁宗斌於會前接受媒體聯訪表示，仁寶去年營收約1.07兆元，連續3年破兆，由於去年環境特別有挑戰，年減13%；整體產品出貨9460萬台，年減21%。去年仁寶個人電腦（PC）營收占比約70%，非PC營收占比約30%；筆電去年出貨約3930萬台，年減31.7%。

他說，仁寶新產品包括伺服器、車電、穿戴裝置、5G、人工智慧物聯網等，去年都成長雙位數百分比，今年仍會繼續成長雙位數百分比，是未來成長引擎。

不過，翁宗斌指出，由於通貨膨脹、美國升息及季節性因素影響，仁寶今年第1季營運相較去年第4季會呈現衰退。消費性產品方面，仁寶採取比較保守態度，估計今年第1季PC出貨將季減個位數百分比。

翁宗斌表示，今年第1季仍受到景氣影響，全年看法採比較保守態度，加上2020年到2021年PC大量出貨，換機潮不會這麼快，預估今年全年筆電出貨將衰退個位數百分比，下半年有機會比上半年好。

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媒體詢問海外擴廠策略，翁宗斌表示，2020年因為美中貿易戰，仁寶配合客戶移轉生產基地到越南，但隨後受到疫情影響，無法從台灣提供很大支援；2021年越南開放邊境後，仁寶著手訓練更多在地人才，目前在越南進展順利，近期已宣布新購入土地準備擴張。

他說，車電產品方面，仁寶在美國印第安納州廠房運轉已蠻有效率，規劃今年在墨西哥擴廠，也是為了車電產品。車電趨勢就是新能源車，仁寶所有新的投資都是往相關領域靠攏，但無法揭露與客戶合作內容。（編輯：楊蘭軒）1120112