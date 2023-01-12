仁寶：客戶規劃把生產移出中國 北越有地利之便

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（中央社記者吳家豪台北12日電）筆電代工廠仁寶總經理翁宗斌今天表示，美中關係難以改善，加上中國疫情與工資上漲影響，很多客戶有「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」想法，規劃把生產移出中國，河內及北越地區較靠近中國，有利就近供應零件。

仁寶今天舉辦旺年晚會，席開900桌，總獎金超過新台幣4000萬元，晚會還邀請五月天等知名團體與藝人表演。

翁宗斌於會前接受媒體聯訪時表示，美國與中國進行貿易戰以來，兩國關係不會改善，且中國最近突然解封，仁寶很多員工受到疫情影響，加上中國工資沒有以前便宜，很多客戶已經有「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」想法，規劃把產品移往中國以外地區。

他說，PC產品要轉移生產基地，需要考慮供應鏈成熟度，北越較靠近中國，在供應鏈還沒成熟時，初期有些零件可以從中國運送過去，台灣主要筆電供應商與仁寶同業，在河內幾乎都有設廠。不過他也強調，仁寶今年仍有80%至90%產品會在中國生產，移往其他地區的速度沒那麼快。

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媒體詢問，美國電腦品牌戴爾預計於2024年全面停止使用中國生產晶片，是否影響仁寶與客戶協調及產地布局；翁宗斌回應，在美國與日本政府標案有看到相關要求，仁寶針對政府標案本來就會在生產上特別處理；如果不是政府標案，其實影響還好。

此外，面臨景氣下滑，翁宗斌坦言會稍微控制今年資本支出，雖然仁寶仍會蓋廠和投資，但支出會相對降低，主要用於改善自動化及數位化流程，保留一些營運資金。（編輯：林淑媛）1120112