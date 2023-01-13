智慧局：二氧化碳生成新穎碳材技術 是中小企新商機

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部智慧財產局今天表示，全球有關CCUS（碳捕捉、再利用及封存）專利技術共逾1.26萬案，其中以碳捕捉技術占最大宗。智慧局觀察目前全球新穎碳材研發數量不多，將二氧化碳生成新穎碳材的技術，是台灣中小企業可搶攻的新商機。

智慧局發布新聞稿指出，為達到2050淨零排放及碳中和目標，其中綠電是關鍵的因素之一，不過CCUS更被視為邁向淨零排放的最後一哩路，智慧局整理分析CCUS專利申請趨勢與各國申請人專利布局情形，供業界參考運用。

智慧局統計，全球有關CCUS的專利技術共計約1萬2610案（專利家族），其中「碳捕捉技術」約7406案、「碳再利用技術」約4399案、「碳封存技術」約805案，隨著全球對於氣候變遷議題的重視，相關申請案件數也持續增長。

智慧局進一步分析，碳捕捉技術中，以將排放氣體中的二氧化碳溶於吸收劑，進行捕捉的吸收技術相關案件最多也最成熟，占39.1%；其次為在排放氣體中，將二氧化碳附著在吸附劑上進行捕捉的吸附技術占26.7%，再者是透過排放氣體通過有機或無機材質的薄膜，使二氧化碳與其他氣體分離的薄膜分離技術占12.5%。

技術局也觀察到，雖然吸收技術的專利案件申請量占大宗，但利用吸附及薄膜分離技術的專利案件申請量也有逐年上升的趨勢，顯示各國申請人在碳捕捉技術的研發，正朝向多元技術發展。

智慧局分析，台灣在碳捕捉技術專利申請量較少，仍有產學研機構進行研發與專利布局，如工研院與台泥合作用鈣迴路捕捉二氧化碳，以減少水泥製程中的能耗及額外產生的二氧化碳，搶占碳捕捉技術先機。

智慧局分析，碳再利用技術應用相當廣泛，舉凡將二氧化碳轉化成甲醇、甲烷等化學品，甚至將二氧化碳轉化成新穎碳材如石墨烯、碳管、碳纖維等。

智慧局指出，在目前二氧化碳再利用應用中，以將二氧化碳轉化成甲醇占11.4%，以及甲烷占8.3%專利申請案件量較多，因該類技術可提升石化產業競爭優勢，所以中油、台塑等大企業均朝此發展，中鋼也發揮在地優勢，與鄰近石化業者合作鋼化聯產，將碳捕捉及再利用（CCU）效益發揮到最大。

另外，智慧局也點出，全球新穎碳材的研發數量不多，目前投入者多屬新創公司，對於台灣的中小企業而言，可將二氧化碳生成新穎碳材技術視為一個新的商機。

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此外，碳封存技術主要以擁有石油天然氣資源的國家或開採公司申請案件量最多，其中透過將二氧化碳注入地底下油氣層，在採集油氣同時，將二氧化碳封存在油氣層中的技術占48.1%最多。智慧局分析，因台灣非主要天然氣或石油生產國，且此技術在法規制度外也需取得居民認同，實行難度較高。

智慧局最後強調，隨著各國減碳相關法規日嚴、碳價與日俱增，建議產業界藉由了解全球CCUS專利布局情形，透過自身優勢串連資源積極研發，以在零碳經濟浪潮下搶占永續商機，達成環境永續發展及提升經濟動能雙贏。（編輯：張均懋）1120113