馬丁路德紀念日美股休市 台股農曆年前挑戰萬五封關

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（中央社記者潘智義台北17日電）美國16日為馬丁路德金恩（Martin Luther King）紀念日，美股休市。台股外資連續8個交易日買超，台股今天虎年封關，市場氣氛樂觀，農曆年前挑戰萬五封關。

台股16日收在14927.01點，上漲102.88點，漲幅0.69%，成交金額新台幣1497.34億元，加計盤後交易約1548.47億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，美股16日無交易，市場氣氛樂觀，台股仍有機會持續往上，但因農曆年封關後，長假期間美股仍有交易，市場的不確定性太多，將使成交量縮，漲跌幅都不易放大。

蔡明翰認為，今年農曆年假期雖長，但與去年不同，即便有通膨、美聯準會（Fed）升息、經濟衰退三部曲，投資人比較擔心的還是經濟衰退，只是目前已知的美國經濟狀況尚可，且一旦公布數據優於預期，將帶動美股漲勢，進而促使台股連動。

他說，如果中長線沒太多變數，全球經濟會往好的方向走，農曆年假期間美企業財報對美股的影響，不能說不會影響台股，但利空也已陸續反映，比較需要留意的是，美股蘋果、高通財報對農曆年後台股的影響。

他認為，農曆年假期美股震盪機率不低，但全球經濟表現可能前低後高，所以仍可抱股過年，只是比例不宜過高。

產業訊息方面，中鴻公司16日表示，鋼市補庫需求強勁，鐵礦砂及煤炭價格仍處高位，亞洲指標鋼廠在高成本、低成品供給及需求復甦下，相繼開出漲盤，顯示鋼價進入回升通道。

有關已三讀通過的台版晶片法，外界關切適用門檻，經濟部官員透露，經濟、財政兩部初步研議將研發費用訂於新台幣50億至100億元間，研發密度則落在5%至10%間。（編輯：郭無患）1120117