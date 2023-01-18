財部：毛巾鞋靴等9大反傾銷稅產品 去年課徵6.6億

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（中央社記者張璦台北18日電）台灣目前針對9類產品課徵反傾銷稅，財政部統計，2022年徵收稅額新台幣6億6000萬元，較前兩個年度均有所增加，官員表示，主因是課徵反傾銷稅的貨品類別增加，但進口量大多呈現下降趨勢。

財政部關務署今天表示，台灣實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件目前共9類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚。

2022年徵收反傾銷稅額約新台幣6億6000萬元，關務署指出，台灣對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施得以維護國內產業合理經營環境。

關務署統計，2020年稅額2億6000萬元、2021年反傾銷稅稅額4億1000萬元，去年則達6億6000萬元，官員說明，主要是因為課徵貨品項目有所增加，比如陶瓷面磚與特定鋁箔；同時，在各大課徵反傾銷稅的貨品中，以量來說，鞋靴、碳鋼鋼板與陶瓷面磚為大宗。

關務署進一步說明，財政部公告應課徵反傾銷稅貨物，包括傾銷國家產製直接進口及自第三國間接進口貨物。

同時，第三國產製而自傾銷國家輸出至台灣貨物，也為課徵對象，進口時除徵收關稅及其他稅費，另須加徵反傾銷稅。關務署舉例，比如自傾銷國家中國，進口越南產製毛巾產品，仍應課徵反傾銷稅。

關務署呼籲，商業與民眾進口此類產品時，應注意課徵反傾銷稅相關規定，預先查明該課徵反傾銷稅貨物範圍及對象，以保障權益避免蒙受損失。（編輯：潘羿菁）1120118