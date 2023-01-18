NCC保障476萬戶權益 遠傳台灣大承諾5年投資逾600億

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（中央社記者蘇思云、江明晏台北18日電）NCC今天通過台灣大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信申請案，確保台星、亞太476萬戶權益不受影響，也要求業者持續提升人口涵蓋率，業者也承諾未來5年資本支出預計達新台幣600多億元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過兩大電信合併案。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，台台併共有20項附款及6項行政指導，遠亞併以附加19項附款及6項行政指導事項通過合併，兩案更在1年內審議完畢。至於頻寬超標議題，NCC感謝數位部去年12月、今年1月共3次研商，做出2024年6月30日前改正頻寬超標決議。

翁柏宗表示，有要求遠傳跟台灣大2027年前持續建設提升人口涵蓋率，包括4G涵蓋率達99%、5G涵蓋率達98%、偏遠地區達95%，業者也承諾投入4G及5G基礎建設，未來5年資本支出預計達600多億元。NCC也希望引入虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO），提升市場競爭。

外界關注消費者權益議題，NCC官員表示，遠傳跟台灣大後續要概括承受現有台灣之星跟亞太電信的476萬用戶契約，並提供無差別服務，現有用戶權益不受影響。

NCC官員表示，針對4家業者（台灣大、遠傳、亞太、台灣之星）既有用戶，現有合約方案都可以到2024年12月31日，民眾若有需要可以跟業者說明。另外，台灣大也要對台灣之星終生契約概括承受。

舉例來說，台灣之星獨有的4G終生吃到飽合約，台灣大必需承諾保障合約到2033年4G執照到期，也就是10年保障期。

NCC官員說明，為了照顧用戶權益、關懷弱勢族群，針對身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生等族群，在合併基準日後提供至少5年優惠資費方案，共11種方案；針對學生與銀髮族群，在合併基準日後提供至少2年優惠資費方案，共15種方案；一般用戶，也要求提供多元資費方案，超過45種方案以上。

翁柏宗表示，業者可能想的是經濟規模，但NCC在意的是產業發展跟消費者權益，競爭不是單純看競爭者數量，也要考量整體市場環境。

至於合併案通過後，台灣之星、亞太電信的用戶有沒有需要換SIM卡，NCC官員說明，目前技術應該短期可以不用換SIM卡，業者整併好之後，後續基地台可以同時發兩個代號給用戶，用戶服務可以繼續存在，等到網路後面核網處理好，或是用戶契約到期的時候再換SIM卡就可以。

合併網路效益何時可以感受到，官員表示，上市公司多數都會希望儘快完成程序，後續還要經過公平會、證期局，也牽涉經濟部要進行新公司登記，才算完成程序。業者網路整併會逐漸完成，後續就會感受到整併帶來的效益。

不過，有電信業者私下坦言，市場先前對資費凍漲條件有所反彈，是擔心開放新用戶可使用凍漲資費，將導致「一個網路、兩種資費」的不公平問題，更形同要求業者全面降價；但目前方案看起來是要求原有用戶資費保障約2年，認為存續業者都會願意承接，且也存在業者應變空間，例如透過手機補貼款調整成本，或以購機優惠吸引升級其他合約，或是提供價格相當的資費。（編輯：張均懋）1120118