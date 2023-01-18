合併附款須繳回或轉讓超標頻寬 台灣大：窒礙難行

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（中央社記者江明晏、蘇思云台北18日電）NCC通過兩大電信合併案，附款要求業者以3選項改正超標頻寬，對此電信三雄回應兩樣情，台灣大說「深表遺憾，且實務上窒礙難行」，遠傳則表達感謝尊重，中華電則給予祝福。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「台灣大哥大合併台灣之星」、「遠傳電信合併亞太電信」兩大電信合併案，依據數位部鑒定意見，兩件合併案都有超過無線電頻率使用管理辦法第12條第1項所規定的法定上限情形，因此，以附款要求業者在2024年6月30日前改正超標頻寬。

台灣大哥大在1GHz以下超標10MHz，遠傳電信則在3GHz以下、6GHz以下、24GHz以上有分別超標13MHz、3MHz跟160MHz。

NCC表示，遠傳跟台灣大可以透過3個方式，並經數位部核准後，完成超額頻寬的處理。第一，自主繳回超額頻寬，第二，轉讓給非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係的其他電信事業，第三，跟非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係的其他電信事業做交換。

若沒在期限內改善，將違反電信管理法第52條第2項未經主管機關（數位部）核配，擅自使用無線電頻率者，可開罰新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。

兩大合併案啟動電信產業競合新局，針對超標頻譜該不該繳回，5家業者早已自動分為兩大陣營吵翻天，遠傳一貫立場為願將超標頻寬繳回，中華電信也強調應遵守1/3規定，且法規安定性不能被破壞。

台灣大先前數度援引有無線電頻率使用管理辦法第12條第4項表態，盼考量合併等市場因素變化，合計頻寬可不受1/3限制，但NCC裁決結果讓台灣大大失所望。

對此，台灣大今天回應表示，1GHz以下10MHz超頻頻譜，須於2024年6月30日前自主無償繳回，「對此決議，深表遺憾，且實務上窒礙難行」，而該合併案後續仍需公平會審議，通過後雙方仍需經過證交所及證期局審議。

台灣大表示，過去一年來已努力向NCC溝通，網路整併先後將包含轉移台灣之星用戶語音服務至VoLTE、將台灣之星近一萬個基站設備及天線逐站拆遷整合至台灣大基站、整併關閉台灣之星的核心網路、優化台灣之星用戶的使用品質，以降低900MHz縮頻的衝擊、且需置換大量僅支援900MHz頻段的台灣之星用戶終端，這些工作非一年半載得以完成，可惜未獲NCC支持，也因此將無法完成保全台灣之星用戶權益之責，此結果也突顯現有法規無法直接處理電信業合併以後的新局。

至於合併案破局與否，台灣大表示，將由董事會決議如何因應。

台灣之星回應，「感謝NCC在歷時近一年的審查後通過合併案」，兩家公司合併後續仍需通過公平會、證交所及證期局審議，且雙方網路整併必須在合併基準日後才能展開，但NCC卻要求1GHz以下10MHz超頻頻率，必須於2024年6月30日前完成自主無償繳回，形同整合過渡期實際上不到一年的時間，實務上執行困難也恐無法完整顧及用戶的權益，台灣之星深表遺憾，但合併前會持續保障280萬用戶服務不受影響。

遠傳今天表示，感謝NCC委員及承辦團隊數月來的辛勞，最終通過遠亞合併案，尊重審議結果，對於附負擔的部份將在收到NCC行政處分函後再表示意見，遠傳後續將繼續向公平會提出合併申請，並善盡企業社會責任，邁向多贏共好。

而兩大合併案通過，將影響未來電信市場版圖，中華電表示，「向當事人表達誠摯祝福之意」，也對主管機關依現行法律規範要求，維持一致性的頻率資源分配與管理政策，排除合併可能造成市場限制競爭的重大不利益，表達支持之意。

在未來新電信三雄的時代新局下，中華電認為，電信產業仍面臨諸多挑戰，例如面對OTT等應用服務、5G專頻專網開放等，都有待各業者繼續努力。

數位部表示，尊重業者處理的方式，遠傳與台灣大後續各自還需依電信管理法的相關規定，辦理變更營運計畫、網路設置計畫及向數位部辦理換發頻率使用證明；也需依處分函規定，於期限內完成超額頻寬的處理。

至於後續有沒有可能修改頻寬1/3上限，數位部表示，目前還沒討論到相關規劃。（編輯：潘羿菁）1120118