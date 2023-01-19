新台幣虎年重貶2.54元 重摔8.36%創25年最大貶幅

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）新台幣匯率今天收盤收在30.368元，貶3.5分，宣告虎年正式封關。回顧過去一年，受到美國聯準會暴力升息影響，新台幣貶勢劇烈，虎年重貶2.54元，貶幅高達8.36%，創下25年最大貶幅。

外匯交易員表示，由於台股提前封關，匯市交投量能明顯縮水，僅剩實質拋補，新台幣陷入狹幅盤整，今天以30.350元開盤後，最高30.336元、最低30.380元，終場以30.368元作收，台北及元太外匯市場總成交金額縮至7.205億美元。

前幾年新台幣匯率受惠美中貿易戰引爆台商回流熱潮，以及疫情之下資金寬鬆、股市狂飆等大環境因素，升勢驚人；自豬年開始，一連3年走升，去年牛年封關收在27.828元。

不過虎年局勢大變，俄烏戰爭爆發點燃通膨引信，各國物價狂飆，美國聯準會為了打擊通膨，全年升息幅度累計達17碼，美元指數銳不可當，讓其它非美貨幣倒成一片。

匯銀人士指出，美元指數狂飆、熱錢出走，加上去年下半年台灣出口走疲，出口商拋匯動能不如以往，均讓新台幣難掩疲態，匯價從年初27元貶到最低32元，幅度之大相當罕見，直到美國聯準會釋出放緩升息腳步的訊號，美元指數回落修正，台幣才得以喘口氣。

展望兔年新台幣匯率走勢，匯銀人士分析，新的一年將至，隨著美國升息接近尾聲，市場甚至期待年底可望降息，新台幣匯率有望「先蹲後跳」，一甩虎年的貶值陰霾。（編輯：張均懋）1120119